La povertà a Roma peggiora: rapporto di Caritas

Sempre più povera, sempre più divisa. Non solo territorialmente, ma anche per nazionalità e anagrafica. Roma peggiora, è un paziente ancora vivo ma in gravi difficoltà da quanto emerge nell'ultimo rapporto sulla povertà realizzato da Caritas Roma e presentato il 13 novembre nella sala Ugo Poletti del Viacariato, a San Giovanni in Laterano.

Uno studio, come spiega il cardinale Angelo De Donatis "che cerca di far emergere la povertà da una prospettiva che va oltre le statistiche, concentrandosi su coloro che non hanno voce". E così Caritas ha raccolto i dati arrivati dai centri di ascolto parrocchiali e dalle mense, dagli empori solidali e dai censimenti Istat, tornando al pubblico (e alla politica presente, con Francesco Rocca e Roberto Gualtieri) un quadro poco rassicurante

