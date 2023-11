La portaerei USS Dwight D. Eisenhower si avvicina al Golfo Persico

La portaerei USS Dwight D. Eisenhower si sta avvicinando al Golfo Persico. Secondo gli osservatori della nave, Ike (questo il suo 'nome di battaglia') e la sua scorta sono stati avvistati appena fuori dallo Stretto di Hormuz nel Golfo di Oman. Un funzionario della difesa ha confermato la posizione della portaerei all'USNI News, ma non ha voluto confermare il prossimo ingresso nel Golfo Persico.

Se il gruppo d’attacco passasse attraverso lo Stretto di Hormuz sarebbe la prima volta che una portaerei statunitense salperebbe nel Golfo Persico dai tempi della USS Nimitz alla fine del 2020. La missione della Eisenhower La Eisenhower è partita il 14 ottobre dalla stazione navale di Norfolk. Inizialmente il gruppo d'attacco avrebbe dovuto stabilirsi nel Mar Mediterraneo e dare il cambio alla USS Gerald R. Ford. Tuttavia gli Usa hanno cambiato piano e l'hanno indirizzata verso il Golfo Persico. Ike ha attraversato il Canale di Suez il 4 novembre e ha transitato sulla Bab el Mandeb nel Golfo di Aden durante il fine settimana

İLPOST: Gli attori più pagati negli Stati UnitiDa diversi anni gli attori e le attrici statunitensi in cima alla lista di quelli che guadagnano di più non sono necessariamente i più noti.

HUFFPOSTITALİA: Biden e Xi Jinping si incontrano per avviare il disgelo tra Cina e Stati UnitiJoe Biden e Xi Jinping si sono incontrati per quattro ore in una residenza a San Francisco per avviare il disgelo tra Cina e Stati Uniti. Entrambi i leader hanno espresso la volontà di capirsi reciprocamente e superare le differenze per il successo delle due nazioni.

ADNKRONOS: Il presidente Usa annuncia ripresa dei contatti militari con la CinaGli Stati Uniti e la Cina riprenderanno le comunicazioni militari dopo un lungo periodo di silenzio radio, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, definendolo un passo "importante". Ma il nodo Taiwan resta.

REPUBBLİCA: Italiani contro Hamas ma divisi su Israele. Tre su quattro vogliono i 2 StatiIl sonfaggio Demos sulle guerre: quella in Medio Oriente preoccupa più di quella in Ucraina

CORRİERE: Quando non ti invitano alle festeChe brutta cosa quando non ti invitano alle feste. Sei piccolo piccolo, e te ne stai lì, solo in casa, con la mamma che ti porta i Lego con gli occhi straziati. Oppure sei adolescente, e allora è pure meglio, tanto quelle dee meravigliose manco ti vedono. O sei adulto, e li senti che si mettono d’accordo a bassa voce, e tu mai puoi bere alla coppa d’un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Ma pure se ti invitano può essere un guaio. Galoppi felice con Lucignolo, entri burattino nel paese dei balocchi e esci ciuchino. Oppure sei un potente re straniero, e Nerone ti invita. Ti colma di onori, ti dedica giochi fantastici, ti riempie la nave di ori e gioielli, e tu salpi e cominci a capire che sei entrato re ed esci burattino, vassallo dell’imperatore più onirico della storia. O te ne vai al banchetto della pace del Trono di spade con tutta la famiglia, e quelli ti sterminano pure i nipoti

CORRİERE: Eike Schmidt: «Ho reso gli Uffizi pop. Se tornassi indietro rifarei l’invito a Chiara Ferragni. E ora divento italiano»Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt: «Sposai mia moglie negli Stati Uniti tra un processo per droga e uno per omicidio»

