La politica estera entra nel dibattito elettorale americano

Da mesi l'America marcia controvoglia verso una replica del duello Joe Biden-Donald Trump, con un dibattito elettorale incentrato sull'età troppo avanzata di uno dei candidati, sui troppi processi a carico dell'altro alla guida di un'ala del partito repubblicano sempre più estremista e che ha dimostrato, con lo psicodramma alla Camera per il nuovo Speaker, di poter imporre la sua agenda a Capitol Hill.

Ma lo scoppio violento e drammatico del nuovo conflitto mediorientale, con il terribile massacro di 1400 israeliani e il rapimento di oltre 200 negli attacchi di Hamas del 7 ottobre, ha inserito con forza l'elemento della politica estera - in maniera forse più netta del conflitto ucraino e la 'fatigue' con cui viene vissuto negli Usa - nella dinamica del dibattito elettorale. In un modo che potrebbe creareche si terranno tra un anno, il 5 novembre prossimo. E che si prospettano come un testa a testa, in cui ogni sostegno perso all'interno della propria base potrà essere decisiv

:

IODONNA: – «Come superare la nostalgia di una storia sbagliata ma stimolante?»Ciao Ester. Sono A., di mezza età e di bell'aspetto, molto dinamica con un lavoro piacevole e alla ricerca continua di progetti di vita. A mia discolpa per quanto ti racconto ci sono molti lutti prematuri: padre, madre, sorella.

Fonte: IOdonna | Leggi di più »

GOALITALİA: Chi ha vinto Champions League e Copa LibertadoresMarcelo entra nel club dei giocatori capaci di vincere sia la Champions League che la Copa Libertadores: tra loro anche Danilo, Tevez e Cafu.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più »

CORRİERE: All’Italia serve crescere: ecco la spesa pubblica da rivedereL’analisi di Daniele Manca sul dibattito che manca nel nostro sistema e sui numeri che lo descrivono solo in parte

Fonte: Corriere | Leggi di più »

LASTAMPA: Dall’Ucraina al Medio Oriente, i passi falsi di Biden in politica esteraI consiglieri Burns e Sullivan dovrebbero dimettersi: con Putin e Hamas una guerra d’identità, i dittatori stanno vincendo

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

ADNKRONOS: Russia, Stefanini (Ispi): 'In corso una guerra ibrida, lo scopo è rompere la coesione dell'Occidente''Magro risultato quello della telefonata alla Meloni, abile nel non dichiarare niente che sia in contrasto con la politica italiana, ma crea comunque senso di incertezza'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

GOALITALİA: La folle notte di Kennedy: entra all'80', decide la Libertadores e viene espulso al 102'Il brasiliano classe 2002 entra nella storia consegnando la Libertadores al Fluminense: entra, segna e viene espulso dopo il goal.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più »