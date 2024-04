La pillola contraccettiva: sfatati i falsi miti

La Società Italiana della Contraccezione (SIC) ha stilato un decalogo per sfatare i falsi miti legati alla pillola contraccettiva e favorire una corretta informazione. Non fa venire il cancro, non cancella il desiderio e non rende meno fertili. È importante combattere i luoghi comuni e promuovere l'utilizzo sicuro della contraccezione ormonale.

