La piccola Indi Gregory trasferita per l'avvio delle procedure di distacco dei supporti vitali

Indi Gregory, la piccola britannica di 8 mesi affetta dalla sindrome da deperimento mitrocondiale, è stata trasferita in una struttura sanitaria per l'avvio delle procedure di distacco dei supporti vitali. Lo ha fatto sapere l'avvocato Simone Pillon che, insieme al portavoce di ProVita&Famiglia onlus Jacopo Coghe, è in contatto con i legali inglesi e la famiglia della bambina.

I medici del Queen's Medical Center di Nottingham, che ritengono le condizioni di Indi Gregory incurabili e terminali, hanno agito dopo l'ultimo via libera dato ieri dai giudici della Corte d'appello di Londra, nonostante l'opposizione dei genitori, Dean Gregory e Claire Staniforth, e l'offerta di trasferimento al Bambino Gesù di Roma sostenuta dal governo di Giorgia Meloni anche attraverso la concessione della cittadinanza italiana alla piccola. Il distacco dei macchinari vitali della piccola Indi Gregory prevede una procedura graduale, con un ridotto supporto di ossigeno per accompagnare gradualmente la piccola alla mort

