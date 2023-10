La piazza sotto le due torri rimarrà chiusa per anni

Da misura temporanea per permettere il monitoraggio della torre ad assetto definitivo. Rimarrà chiusa per alcuni anni la piazza sotto le Due Torri a Bologna, fino al termine del restauro della Garisenda. La zona transennata attorno alla torre "malata", sorvegliata speciale perché oggetto di oscillazioni anomale nell'ultimo periodo, sarà anzi allargata in vista della prima ipotesi del futuro cantiere.

"Dobbiamo salvare la torre e una parte della città": ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso dell'incontro di questo pomeriggio. Necessaria quindi, come ha spiegato il primo cittadino: "Il mantenimento della chiusura di via San Vitale attorno alla torre, la pedonalizzazione dell'area di piazza di porta Ravegnana e l'allestimento del cantiere". E probabilmente ci vorranno anni.

Tempi stretti, si parla di pedonalizzazione a breve termine: "Nella mia testa, finiti i lavori del tram nel 2026 certe scelte sulle pedonalizzazioni in centro storico si sarebbero potute fare, oggi dobbiamo anticipare questa discussione e farlo in una settimana. Servono cambiamenti strutturali perchè questa pausa durerà anni" ha concluso il sindaco. headtopics.com

Italia Notizie

