La paura dietro le finestre di Gaza City

In serata, davanti ad un fornaio della via Nasser, le persone in coda sul marciapiede si sono trovate all'improvviso sotto una pioggia di fuoco. Fonti locali riferiscono che ci sono stati morti, e feriti. I negozi sono per lo più chiusi. Le strade quasi deserte. Ogni tanto passa un venditore con un carretto legato ad un asino. Offre frutta, verdura, cibi in scatola. Chi ha bisogno di fare acquisti, si avventura brevemente sul marciapiede, fa un acquisto frettoloso e rientra in casa.

Non lontano c'é Jabalia, il campo profughi con 80 mila abitanti, obiettivo dei raid dell'aviazione israeliana. Dopo l'attacco di ieri, oggi è stata bombardata la zona di Faluja. "Almeno 20 morti", secondo i servizi di soccorso. Nel centro di Jabalia la gente è ancora attonita per il bombardamento di martedì che ha distrutto almeno 40 abitazioni. La zona del mercato ortofrutticolo è devastata.

Muhammad, un ingegnere di 38 anni che nell'attacco è rimasto ferito, dice di essere fuggito come molti dalla propria casa dopo l'esplosione della prima di sei bombe. Con lui c'erano 35 persone, che si sono salvate per un soffio:"Solo alcuni secondi dopo la casa è crollata".

