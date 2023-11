La parola “genocidio” utilizzata per descrivere la guerra nella Striscia di Gaza

Nelle scorse settimane, in riferimento alla guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas, è stata utilizzata molto di frequente la parola “genocidio”. Alcuni funzionari israeliani hanno parlato di “genocidio” per descrivere.

Ma soprattutto si è fatto riferimento a un genocidio in relazione alla campagna di bombardamenti massicci e all’invasione di terra dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, in cui sono stati uccisi più di 11 mila palestinesi, La parola genocidio per descrivere quello che sta succedendo alla popolazione di Gaza è molto usata sui social network, ma anche da alcuni esperti di diritto e membri delle istituzioni internazionali. Altri, invece, sono decisamente più esitanti a usare questa definizione, per tutta una serie di ragion

İLMESSAGGEROİT: Annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di GazaL'annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di Gaza arriva con un volantino nel Sud della Striscia. Telefonia e Internet collassano a causa dei bombardamenti e della mancanza di carburante. Centinaia di migliaia di sfollati cercano disperatamente un tetto.

AGENZİA_ANSA: Israele, recuperato a Gaza il corpo della soldatessa rapita da Hamas GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'inviato Lorenzo Attianese a Ramallah nella sede della Mezzaluna Rossa, nella centrale operativa che coordina i soccorsi a Gaza. ANSA

ADNKRONOS: Gaza, Israele colpisce i tunnel di Hamas: le ultime newsGaza, Israele colpisce i tunnel di Hamas . Trovato un ostaggio morto Adnkronos

LASTAMPA: Guerra Israele-Hamas, raid israeliani a Jenin e su Khan Younis. L’allarme del World Food Program: “A Gaza sis… Guerra Israele - Hamas , raid israeliani a Jenin e su Khan Younis. L’allarme del World Food Program: “A Gaza sistema alimentare al collasso”

INTERNAZİONALE: Operazione israeliana nell'ospedale Al Shifa a GazaL'esercito israeliano ha portato avanti un'operazione nell'ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, secondo Israele ospita infrastrutture strategiche di Hamas . Le Nazioni Unite stimano che nell'ospedale ci siano circa 2.300 persone. Hamas afferma che decine di persone sono morte a causa dei raid aerei israeliani.

AGENZİA_ANSA: Ucciso a Gaza Ahmed Bahar, ex presidente Parlamento HamasSecondo report palestinesi - ripresi da Haaretz - nei combattimenti a Gaza è stato ucciso da Israele Ahmed Bahar, membro di rilievo dell'ala politica di Hamas . Bahar era il presidente del parlamento di Hamas quando nel 2006 la fazione islamica prese il controllo della Striscia. L'ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi, ha dichiarato che Hamas ha interrotto i negoziati sugli ostaggi.

