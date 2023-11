La pandemia di Hollywood e le conseguenze sul settore del cinema e della televisione

La pandemia di Hollywood ha riportato tutto il settore del cinema e della televisione statunitense al lavoro. Per circa cinque mesi non era stato possibile girare film o serie che non fossero indipendenti, cioè non affiliati ai grandi studios, le aziende contro le quali era rivolto lo sciopero. In questo periodo inoltre non sono state scritte serie o film, né c’è stata promozione, causando il rinvio di diverse uscite in sala.

Le conseguenze economiche di questa interruzione della normale attività per quasi sei mesi saranno avvertite per i prossimi due anni circa, non solo in California (dove si trova Hollywood) e non solo negli Stati Uniti. Due anni è infatti il tempo lungo il quale verranno ridistribuiti film e serie rinviati o le cui riprese sono state interrotte, o ancora che non sono stati sceneggiati. Anche se a breve tutta Hollywood tornerà al lavoro, non sarà infatti logisticamente possibile che tutto riparta esattamente da dove era stato interrotto

