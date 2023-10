La nuova vita del 'Campione del Mondo' Schurrle: scala seminudo una montagna da 3mila metri

"Ora sono pronto e aperto a tutte le meravigliose possibilità che mi stanno venendo incontro 2 del mattino, silenzio, completamente esausto, ancora 5 ore alla vetta, freddo, milioni di domande nella mia testa…",Fiorentina, il retroscena di Martinez Quarta: 'Potevo lasciare Firenze in estate, ci ho pensato'Il Bayer ha messo le ali: Frimpong e Grimaldo, che rimpianti per la Serie ARoma, Di Nunzio dopo Bove e Cherubini: già blindato per allontanare United e RealZaniolo...

"Ora sono pronto e aperto a tutte le meravigliose possibilità che mi stanno venendo incontro 2 del mattino, silenzio, completamente esausto, ancora 5 ore alla vetta, freddo, milioni di domande nella mia testa…",Fiorentina, il retroscena di Martinez Quarta: 'Potevo lasciare Firenze in estate, ci ho pensato'Il Bayer ha messo le ali: Frimpong e Grimaldo, che rimpianti per la Serie ARoma, Di Nunzio dopo Bove e Cherubini: già blindato per allontanare United e RealZaniolo in Procura a Torino: finito il colloquio con il PM, ecco cosa rischiaAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Leggi di più:

cmdotcom »

MotoGp, Bagnaia: '27 punti vantaggio su Martin non sufficienti'Campione mondo: devo restare calmo e rilassato da qui a Valencia (ANSA) Leggi di più ⮕

Tyson Fury contro Francis Ngannou: l'incontro storico su DAZNUna sfida crossover tra il campione del mondo WBC e l'ex campione UFC, in onda in diretta su DAZN. Leggi di più ⮕

Fury contro Ngannou, dove vedere in tv «la battaglia dei più cattivi»Tyson Fury, il campione del mondo Wbc dei pesi massimi, sfiderà domani sera in Arabia Francis Ngannou, campione mondiale di Mma, ex profugo Leggi di più ⮕

Atletica Frascati, Giordano Baccani campione regionale Ragazzi sui 60 ostacoliIl classe 2011, infatti, ha conquistato il primo posto nella specialità dei 60 ostacoli col tempo di 10.12 Leggi di più ⮕

Finali Ferrari, il 18enne Donno è campione europeoIl 18enne Eliseo Donno ha conquistato con una gara di anticipo il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che questo fine settimana fa tappa all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) nell'ambito delle Finali mondiali Ferrari, la manifestazione che r... Leggi di più ⮕

Osimhen e il Napoli: 'Ho chiesto una cosa a Koulibaly prima di trasferirmi'Le parole dell'attaccante del club campione d'Italia, fermo per infortunio Leggi di più ⮕