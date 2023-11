La nuova Quota 103: un grande flop per i medici

La nuova Quota 103 si preannuncia essere un grande flop. La stretta sulle pensioni decisa dal governo, che renderà molto difficile l’uscita dal lavoro anticipata rispetto alla legge Fornero, sta facendo arrabbiare molti, oltre che essere riuscita a mettere d’accordo (nelle critiche) tutte le sigle sindacali. Le novità scatteranno col prossimo anno, ma le prime conseguenze negative si vedono già ora

.: si parla di almeno 2 mila camici bianchi che potrebbero lasciare il Sistema sanitario nazionale prima che la mannaia del governo cali sulle loro future pensioni. Altri 4 mila, poi, si aggiungerebbero nel 2024, via via che acquisiscano i termini previsti (67 anni di età e 42 anni e 10 mesi di contributi). «: gli basterà fare domanda entro 10 giorni», spiega Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed che, insieme alla Cimo-Fesmed, ha già proclamato lo stato di agitazione a causa del taglio alle remunerazioni pensionistiche, «ma anche contro l’intero impianto della Manovra priva di sufficienti stanziamenti per il settore», sottolinea il leader sindacale.Tra coloro che si vedranno ridurre la pensione nei prossimi anni, la platea dei medici non è nemmeno quella più consistent

