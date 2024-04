La nuova newsletter del Post per le elezioni europee di giugno

Le elezioni europee : avete l’impressione che se ne stia parlando? Che le si stiano spiegando? Per ora – questa è l’impressione nostra – si sta parlando molto di come vengono usate nel confronto politico italiano. Ma tra il 6 e il 9 giugno circa 370 milioni di persone in tutta Europa e circa 47 milioni in Italia potranno votare per una cosa che invece si chiama “ Parlamento ” e che si occupa di scelte importanti e con conseguenze sulle vite di tutti, nei 27 paesi coinvolti.

Si chiamerà, come appunto i 27 paesi che parteciperanno alle elezioni stesse e che saranno destinatari delle decisioni e iniziative conseguenti, uno dei quali è l’Italia: paese grande, importante, ma non l’unico. L’Unione Europea è quella cosa lì, un paese maggiore in cui viviamo, di cui interessarsi e da conoscere, per provare a farlo funzionare meglio e non soltanto lamentarsene.

