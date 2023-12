La necessità di un paradigma di sicurezza by-design nell'era digitale

L’evoluzione qualitativa e quantitativa del crimine informatico degli ultimi anni ha reso evidente la necessità di passare ad un paradigma di sicurezza by-design, in cui la sicurezza informatica sia integrata fin dalla nascita di ogni prodotto, servizio o infrastruttura digitale.





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tenere un diario con l'app Diario di AppleL'app Diario di Apple, con l'ultimo aggiornamento dell'iPhone, offre la possibilità di tenere un diario digitale con vantaggi psicologici e la possibilità di pubblicare ricordi fotografici.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Concorso docenti: i bandi, le tre prove, i requisiti e i titoli di studio, come fare domandaDovranno dimostrare di saper usare il computer, di avere dimestichezza con il digitale, con...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Consiglio supremo difesa: pieno sostegno a Kiev, ricerca pace giusta con alleatiIl Consiglio Supremo di Difesa (CSD) convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato anche la necessità di scongiurare l’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Bloccate le assunzioni dei nuovi dirigenti di Roma CapitaleLa presidenza del Consiglio blocca le assunzioni dei nuovi dirigenti di Roma Capitale, quelli di cui l’amministrazione necessita per soddisfare il proprio fabbisogno.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Consiglio di Sicurezza Onu approva una risoluzione per maggiori aiuti a Gaza. Israele apre a una tregua, Hamas: 'Serve cessate il fuoco duraturo'Mentre rimane in stallo la situazione al Consiglio di sicurezza dell’Onu, media locali parlano di colloqui per una nuova pausa umanitaria.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Attacco frontale agli influencer: il vero modello da seguireUn attacco frontale agli influencer che fanno soldi a palate indossando abiti e promuovendo prodotti costosi, mettendo in discussione l'immagine di un'imprenditrice digitale.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »