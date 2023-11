La necessità di un nuovo immaginario delle stagioni

Ci dimostra, anno dopo anno, con tutto il suo romanticismo e anche con la satira che ne consegue, che abbiamo bisogno di un nuovo immaginario delle stagioni poiché quello di cui disponiamo adesso è inadeguato e ha fatto presto a diventare grottesco

. Ha scritto che viviamo un periodo di «rivoluzione epistemica in cui il significato delle cose sta cambiando, i nomi delle cose stanno cambiando» e che abbiamo il potere di creare il mondo in cui desideriamo abitare attraverso il modo in cui interagiamo con esso e lo raccontiamo. Possiamo scegliere se trasformare l'autunno (come già successo per il) in un brand, in un hashtag, in uno stile estetico adatto alla categoria “commedie romantiche” di Netflix, oppure considerare l'immaginazione un'opportunità e provare a riscriverne la sceneggiatura, anche senza Nora Ephron, ovviamente. È nata a Palermo nel 1988 e cresciuta a Milano. È laureata in storia dell'arte contemporanea e ha studiato sceneggiatura cinematografica. Lavora da copywriter per aziende del mondo della tecnologia e del design ed è caporedattrice del magazine di informazione cinematografica Silenzioinsala.com. Scrive cortometraggi e racconti. Nel 2023 è uscit

:

MEDİASETTGCOM24: Gas, verso un nuovo aumento delle bolletteUn nuovo rialzo delle bollette del gas, per gli utenti del mercato tutelato. Circa 5 milioni di famiglie, il 30% della clientela nazionale, che vedranno salire i costi per riscaldamento e metano da cucina.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

ROMATODAY: Le prime parole di Pietro Bosco da allenatore del Colleferro "Tutto ancora è possibile"Il nuovo tecnico del Colleferro Pietro Bosco ha parlato del suo nuovo incarico

Fonte: romatoday | Leggi di più »

CORRİERE: Btp, rendimenti di nuovo sotto il 5% (ma si guadagna sulle quotazioni): cosa significa?La febbre dei rendimenti dei titoli di Stato sta calando, in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Nel nostro Paese il rendimento dei Btp a 10 anni

Fonte: Corriere | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Il nuovo stadio dell'Everton in costruzione a Liverpool... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

EUROSPORT_IT: Roberto Mancini ha un nuovo vice-allenatore all'Arabia Saudita: Yaya TouréCALCIO - L'ex giocatore ivoriano saluta lo Standard Liegi dopo soli cinque mesi e ritrova Roberto Mancini dopo oltre dieci anni: lo aspetta il ruolo di vice del

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più »

İLGİORNALE: 'Nuovo Olimpo', il miglior Ozpetek è quello autobiograficoUn amore non vissuto che inizia negli anni ’70 e arriva ai giorni nostri. Qualche snodo della storia è poco credibile ma non inficia la bellezza di un film che omaggia cinema e sentimenti veri

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »