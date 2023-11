La Nazionale italiana di calcio gioca le ultime partite di qualificazione agli Europei

Venerdì e poi lunedì della prossima settimana la Nazionale maschile di calcio gioca contro Macedonia del Nord e Ucraina le ultime due partite dei gironi di qualificazione agli Europei della prossima estate. La qualificazione non è per nulla sicura: attualmente l’Italia è terza nel suo girone dietro Inghilterra, prima e già qualificata, e Ucraina, seconda con 3 punti di vantaggio ma anche una partita in più dell’Italia.

Agli Europei si qualificano direttamente le prime due di ciascun girone, che occuperanno 20 dei 24 posti disponibili. Le restanti quattro partecipanti verranno decise tramite gli spareggi, ai quali parteciperanno dodici nazionali in base ai risultati ottenuti in , il torneo stagionale organizzato dalla UEFA che ha sostituito gran parte delle amichevoli internazionali. Se arrivasse terza l’Italia può già dirsi certa degli spareggi, così come eventualmente Croazia, Grecia, Israele, Kazakistan, Olanda e Serbi

:

TUTTOSPORT: Giovanni Valenti, allenatore italiano, accetta la sfida di allenare in MacedoniaGiovanni Valenti, uno dei cervelli in fuga del calcio italiano, ha accettato la sfida di allenare in Macedonia con l'l’Akademia Pandev Brera Strumica. Il club è stato fondato da Goran Pandev e ha come socio la holding dell'italiano Alessandro Aleotti.

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Conferenza stampa del commissario tecnico della NazionaleIl commissario tecnico della Nazionale risponderà alle domande dei giornalisti presenti in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano. Verranno affrontati i criteri di convocazione, le sostituzioni dei giocatori sconvocati e l'esclusione di Immobile.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Italia, Bonaventura: 'Non dobbiamo caricarci di troppe pressioni, paure o preoccupazioni'Il centrocampista della Nazionale Giacomo Bonaventura ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai Sport ' a due giorni dalla sfida contro la Nord Macedonia. La squadra di Luciano Spalletti è att

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

SKYSPORT: Prima chiamata in azzurro per Andrea Colpani e Andrea CambiasoAndrea Colpani and Andrea Cambiaso have been called up to the Italian national team for the first time. They talk about their experience and the upcoming crucial matches against North Macedonia and Ukraine for the qualification to Euro 2024.

Fonte: SkySport | Leggi di più »

İLFOGLİO_İT: La Saudi Pro League in costante indebolimento dopo il calciomercato estivoDopo un'estate di grande attenzione mediatica, la Saudi Pro League sta perdendo interesse sia in Europa che in Arabia Saudita. La liquidità del fondo Pif non è sufficiente per competere con i club europei.

Fonte: ilfoglio_it | Leggi di più »

İLPOST: Il governo portoghese in transizione: cosa succederà alle operazioni economiche strategiche?Il governo portoghese uscente non potrà portare avanti alcune operazioni economiche strategiche durante la transizione. Questo include la privatizzazione della TAP Air Portugal, la riforma delle agevolazioni fiscali per i residenti stranieri e la gestione dei fondi europei del Recovery Fund.

Fonte: ilpost | Leggi di più »