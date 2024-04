La nazionale italiana di calcio femminile si prepara per le prossime partite di qualificazione all'Europeo.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nei Paesi Bassi il test del treno Hyperloop europeoIn un tunnel di 420 metri l’obiettivo è Amsterdam- Barcellona in 2 ore (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Nei Paesi Bassi diverse persone sono state prese in ostaggio in un cafféNella città di Ede un uomo ha sequestrato un numero non specificato di persone in un locale. Sconosciute le motivazioni, ma, dice la polizia, non dovrebbe essere un&39;azione terroristica

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Un uomo ha tenuto in ostaggio alcune persone in un locale di Ede, nei Paesi BassiLa cosa è durata diverse ore e lui è stato arrestato: le sue motivazioni non sono chiare, ma secondo la polizia olandese non sarebbe stato un attacco terroristico

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Paesi Bassi-Scozia, le formazioni ufficiali: Reijnders dal 1° e 4 'italiani' in panchinaSolo un italiano titolare nell’amichevole fra Paesi Bassi e Scozia di questa sera: si tratta del centrocampista del Milan Tijjani Reijnders nelle fila degli Orange. In panchina invece De Roon e Koop

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Paesi Bassi, Jonker: 'Miedema rientrerà in estate, Martens e Groenen forse con la Norvegia'Il ct dei Paesi Bassi Andries Jonker ha parlato delle convocazioni per le sfide contro Italia e Norvegia valide per le qualificazioni all’Europeo 2025 soffermandosi soprattutto sulle varie assenti:

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Geert Wilders ha rinunciato a diventare primo ministro dei Paesi BassiIl leader del partito di estrema destra vincitore delle ultime elezioni non è riuscito a ottenere il sostegno di una possibile coalizione di governo

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »