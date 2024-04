La Nato accoglie l'Ucraina e cambia lo scenario geopolitico

Il presidente francese Emmanuel Macron nel 2019 aveva decretato lo "stato di morte celebrale" della Nato . A distanza di cinque anni e con l'invasione russa dell' Ucraina , l'Alleanza atlantica ha soffiato le sue 75 candeline in uno stato di forza e giovinezza senza precedenti. La guerra lanciata dal presidente russo Vladimir Putin ha spinto la Nato ad accogliere Finlandia e Svezia e si appresta a lasciare entrare anche l' Ucraina .

"Alla fine della guerra, l'Ucraina entrerà nella Nato", ha affermato il segretario generale, Jens Stoltenberg, durante il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato del 3 e 4 aprile. Una prospettiva che cambia completamente lo scenario dei prossimi anni e che non piace sicuramente al leader del Cremlino. Il tema degli aiuti all'Ucraina è stato al centro del summit, dal quale è emersa la proposta di creare un di dollari spalmati su cinque anni. L'obiettivo è rendere stabile il supporto militare a Kie

