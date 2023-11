La nascita e la distruzione dello stabilimento Italsider di Taranto

Giulia è stata «zittita con lo scotch per impedirle di urlare. Da Filippo manifesta disumanità e palese volontà di uccidere» la nascita dello stabilimento Italsider di Taranto, sì lo stesso che adesso si sta lentamente spegnendo nella distrazione generale . L’autore è Emilio Marsili, il testo è addirittura di Dino Buzzati ed è letto, con voce profonda e teatrale, da Arnoldo Foà. Si vedono subito le ruspe al lavoro per spianare il terreno su cui sorgerà un impianto «grande più della città».

Travolgono tutto. Una devastazione.«Quando vivevano Platone e Archimede — scrive Buzzati e legge Foà — questo olivo era già nato, dopo duemila anni è divelto da una forza infernale». Sradicato. Un inizio così, sessant’anni dopo, solo pensando a tutto quello che si è detto per opporsi al gasdotto Tap di Melendugno, che sacrificò poi pochissime piante e non si vede nemmeno , non sarebbe solo impensabile ma susciterebbe una reazione veemente e indignat





