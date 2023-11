La MotoGp e un Mondiale in volata. Bagnaia prudente, Martin lepre: perché vince chi sa frenare meglio

Meglio lepre o tartaruga? Chiedete a Esopo di raccontare questa MotoGp.

In Thailandia, Martin ancora una volta è partito dalla pole e ha chiuso davanti a tutti: l’impressionante rimonta di Bagnaia – 7° dopo il primo giro – stava per completarsi con quell’incredibile sorpasso alla curva 12. Che peccato, Pecco. Ma la settimana prima, in Australia, era stata la “tartaruga” piemontese ad avere la meg…

MotoGp Thailandia: Jorge Martin vince, Bagnaia 2° resta a +13 nel MondialeBellissima gara sul tracciato di Buriram. Binder completa il podio, Bezzecchi 4° Leggi di più ⮕

Bagnaia 2° in Thailandia, Martin vince e accorcia: il Mondiale si infiammaPecco secondo partendo dalla sesta posizione, ma lo spagnolo ne ha di più: i due sono vicinissimi in classifica Leggi di più ⮕

MotoGp, in Thailandia vince Martin, secondo BagnaiaSul podio anche la Ktm di Binder retrocesso di una posizione (ANSA) Leggi di più ⮕

MotoGp Thailandia 2023, Martin vince e Bagnaia secondoIl pilota della Ducati strappa la seconda piazza a Binder Leggi di più ⮕

MotoGp: Thailandia; vince Martin, secondo BagnaiaJorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio della Thailandia classe MotoGp. (ANSA) Leggi di più ⮕

MotoGP, Martin trionfa in Thailandia: Bagnaia (secondo) limita i danniIl pilota spagnolo vince il duello con Binder che finisce secondo ma viene penalizzato per aver superato i limiti della pista. Il secondo gradino del podio va quindi a Bagnaia Leggi di più ⮕