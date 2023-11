La morte della piccola Indi Gregory

La piccola Indi Gregory è deceduta. Il dolore dei genitori di fronte alla morte di una bambina di otto mesi merita rispetto. Altrettanto rispetto meriterebbero genitori che in una condizione simile avessero fatto in modo, senza amare di meno la loro creatura ma, proprio perché vogliono il suo meglio, che la situazione avesse avuto fine prima possibile. Probabilmente io mi sarei trovato tra i secondi. Si può leggere la vicenda della piccola Indi da diversi punti di vista.

Incluso il fatto che i sentimenti di sofferenza e pietà delle persone diventano a volte un gioco politico di propaganda da parte di un governo, quello italiano, che non si risparmia il ridicolo; come quando racconta che la medicina italiana avrebbe potuto fare di più o addirittura curare la bambina, la quale era cittadina in uno dei paesi più all’avanguardia al mondo della scienza medica. La malattia è un errore innato a livello del metabolismo mitocondriale, per cui causa attacchi epilettici, malformazioni, ritardi dello sviluppo e la bambina era già nutrita artificialmente e la respirazione era assistit

