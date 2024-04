La moglie di Brooklyn Beckham svela il guardaroba di Victoria

Una sintonia che ha permesso alla moglie di Brooklyn, il primogenito dei Beckham, di aprire quelle che sono le ante del guardaroba più sognato e invidiato al mondo, ossia quello di Victoria. Come racconta a People, la modella più volte è riuscita a sbirciarci centro e, come si può immaginare, la reazione è sempre la stessa: «Ogni volta che entro in quell'armadio dico: ‘Cavoli. È come accedere alle porte del paradiso».

Però, attenzione, non è la stessa perché Nicola l'ha ricevuta in regalo dalla mamma Claudia Peltz. «Quando ho iniziato a uscire con Brooklyn, ho mandato a mia madre quella foto di Victoria commentando che Brooklyn fosse così carino - dice Nicola - Poi ho anche pensato: “Guarda com'è bella questa giacca!”. Anni dopo, come sorpresa per me, mia madre l'ha presa su 1stDibs».

Brooklyn Beckham Victoria Beckham Guardaroba Moda Abiti Accessori

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



VanityFairIt / 🏆 14. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

David Beckham mezzo nudo in palestra con Victoria, che fisico!Indossa solo pantaloncini, calze e sneaker, la moglie lo fotografa di nascosto

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Nicola Peltz sull'armadio della suocera Victoria Beckham: «È come il paradiso»Tra suocera e nuora va tutto a gonfie vele. Tanto che, come racconta la modella, Posh le ha dato accesso al suo invidiatissimo guardaroba

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Mango lancia una collezione con Victoria BeckhamIl 23 aprile Mango lancerà nei negozi e online una speciale collezione con la stilista Victoria Beckham. Siete pronte?

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

David Beckham, Pasqua sullo yacht con Victoria e i figli Harper, Cruz, Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz. IlLa famiglia Beckham ha trascorso una giornata incredibile sullo yacht privato insieme ai figli...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Tiziano Ferro racconta che la vita e l’amore non sono una cosa sempliceViviamo in un mondo in cui il sorriso e la felicità a tutti i costi sono beni di consumo, soprattutto se si è personaggi pubblici. Ma Ferro ci insegna che è gi…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Vasco Brondi racconta il suo intimo e universale 'Paesaggio dopo la battaglia'Il cantautore torna dopo quattro anni con il primo album a suo nome dopo l&39;esperienza Le Luci Della Centrale Elettrica

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »