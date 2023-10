La moglie di Barghouti: “Abu Mazen è finito, ora tocca ai giovani liberare i palestinesi”

RAMALLAH – «Abu Mazen non pensa solo di restare al potere a Ramallah, ma di recuperarlo anche a Gaza. Si illude.

Chiunque creda di insediarsi a Gaza entrandoci a bordo di un tank israeliano, è un uomo morto», dice Fadwa Ibrahim, compagna di vita e battaglia di Marwan Barghouti, il leader della Seconda Intifada e dell’ala movimentista di Fatah in carcere dal 2002 e, probabilmente, per sempre: non …

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Da Torino per gli Atp Finals ad Abu Dhabi per un thè (di Capodanno) nel desertoDopo il ponte per la festa di Ognissanti si passa a lungo weekend dell’Immacolata, l’8 dicembre, che capita di venerdì. Per arrivare a Natale, Santo Stefano e … Leggi di più ⮕

Onu: 'identificata unità esercito che uccise giornalista a Jenin'Commissione indipendente: 'sparo intenzionale' contro Shireen Abu Akleh (ANSA) Leggi di più ⮕

Nove Paesi arabi condannano gli attacchi contro i civili a GazaTra questi Abu Dhabi, Giordania, Bahrein, Riad, Qatar ed Egitto (ANSA) Leggi di più ⮕

La versione di Ramallah: “Né con lo Stato ebraico né con quello di Hamas”Il colloquio con Uri Davis. Vecchio amico di Arafat e ora consigliere di Abu Mazen, condanna senza mezzi termini sia la strage del 7 ottobre che la reazione is… Leggi di più ⮕

Hamas, circa 50 ostaggi uccisi a Gaza da attacchi IsraeleIl portavoce dell'ala militare di Hamas, Brigate al Qassam, Abu Obeida ha detto su Telegram che durante gli attacchi israeliani alla Striscia sono stati uccisi circa 50 ostaggi a Gaza. (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Media, Hamas rilascerà ostaggi solo con il cessate fuocoHamas non potrà rilasciare gli ostaggi finché non verrà concordato un cessate il fuoco: lo ha detto al quotidiano russo Kommersant Abu Hamid, il rappresentante della delegazione di Hamas che ieri ha visitato Mosca. (ANSA) Leggi di più ⮕