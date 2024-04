La ministra degli esteri tedesca mette in guardia contro un'ulteriore escalation nella regione

BRUXELLES -"Ieri ho parlato di nuovo con il ministro degli Esteri iraniano e l'ho messo in guardia inequivocabilmente contro un'ulteriore escalation: dobbiamo prevenire una incendio di vaste proporzioni nella regione". Lo ha detto la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock nella conferenza stampa nel corso della Conferenza Umanitaria Internazionale per il Sudan a Parigi .

"La nostra priorità deve essere quella di prevenire una escalation nella regione", ha avvertito."Ecco perché ieri, come tutti gli altri miei colleghi, sono stata in costante contatto con il governo israeliano, con i partner arabi e con gli attori internazionali, soprattutto per proteggere la sicurezza di Israele", ha detto ai giornalisti.

"Il diritto alla legittima difesa significa difendersi da un attacco, la ritorsione non è una categoria del diritto internazionale: l'ho chiarito al mio omologo iraniano la settimana scorsa", ha ricordato Baerbock.

Ministra Degli Esteri Annalena Baerbock Iran Escalation Regione Conferenza Stampa Parigi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tajani: Riunione con il ministro degli Esteri israeliano per la liberazione degli ostaggiIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato di aver invitato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz a Roma per discutere della liberazione degli ostaggi. Si terrà una riunione operativa alla Farnesina sull'iniziativa Food for Gaza.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Bruxelles, Consiglio dei ministri degli Esteri europeiIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa in occasione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Bruxelles, 18 marzo 2024. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Visita del ministro degli Esteri polacco Sikorski a Praga... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Il ministro degli Esteri israeliano in visita diplomatica a RomaIl ministro degli Esteri israeliano Israel Katz è partito questa mattina per Roma per una visita diplomatica. Durante la visita, Katz incontrerà vari rappresentanti del governo italiano e della Comunità ebraica in Italia, concentrandosi sugli sforzi per il rilascio degli ostaggi e la continuazione della guerra a Gaza.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in visita ufficiale in CinaIl ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è arrivato oggi in Cina per una visita ufficiale volta a rafforzare i legami con Pechino, ormai il principale partner diplomatico ed economico di Mosca.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Atene, visita del ministro degli Esteri libanese, Bou Habib... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »