La Mezzaluna Rossa Palestinese riceve 1.353 camion di aiuti umanitari

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha ricevuto in media 42 camion al giorno di aiuti umanitari, per un totale di 1.353 camion dal 21 ottobre scorso.





Bombardamenti violentissimi come mai prima d'ora su Gaza. Saltate tutte le comunicazioni. Hamas denuncia l'ingresso di Tank nella StrisciaLa Mezzaluna Rossa palestinese ha perso ogni contatto con il team di Gaza

Mezzaluna palestinese, entrati da Rafah 12 camion di aiutiLa Mezzaluna rossa palestinese ha fatto sapere di aver ricevuto oggi al valico di Rafah 12 camion di aiuti umanitari, tra cui cibo, medicine e forniture mediche, dalla sua consorella egiziana. (ANSA)

Operatori Mezzaluna Rossa preparano aiuti per Gazaepa10944747 Egyptian Red Crescent Society employees handle humanitarian aid bound for Palestinians in the Gaza Strip, at a warehouse in Arish, Egypt, 28 October 2023. (ANSA)

Mezzaluna rossa, 20 camion con aiuti entreranno a GazaLo riferiscono fonti locali (ANSA)

Volontari della Mezzaluna Rossa scaricano gli aiuti... (ANSA)

Appello Mezzaluna rossa, fermate attacchi a personale medicoLa Mezzaluna rossa palestinese (Prcs) invita la comunità internazionale a intervenire per proteggere i civili e le squadre mediche dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. L'appello è stato fatto sul profilo di X. (ANSA)

