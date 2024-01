La maternità tra libri e Instagram

Quando ho scoperto di aspettare il mio primo bambino, le ultime donne della mia famiglia che avevano avuto figli, mia zia e mia cognata, mi hanno fornito i loro libri sulla gravidanza e sulla maternità. Oltre a questo contributo cartaceo tutte, da mia nonna a mia suocera, più o meno consapevolmente mi hanno raccontato qualcosa della loro maternità, della loro esperienza.

Amiche intime con figli non ne avevo all’epoca, perciò accanto a queste voci la mia età anagrafica ha fatto sì che a raccontarmi la maternità ce ne fosse un altra, molto meno familiare o autorevole ma forse più realistica perché “vicina”: quella di Instagram. Mi bastava uno scroll per vedere altre mamme come me. Era il 2020 e il modello delle moms of Instagram che mostravano una vita perfetta, con piega perfetta, unghie perfette, mentre bevevano l’aperitivo perfetto tra una lezione di pilates e una carriera invidiabile stava iniziando a mostrare le proprie storture, complici il Covid e il lockdow





MarieClaire_it » / 🏆 28. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tommaso Stanzani sul suo nuovo singolo: «L’amore finisce quando non ci si completa»Maria De Filippi, 5 curiosità sulla conduttrice tv

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Fiorello dice tutto, da Sanremo alla politica: 'Ecco quando chiudo la carriera'Lo showman risponde alle domande di Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1: 'Sarà l'ultimo festival di Amadeus, ma poi ritorna...'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

La sindrome dell'accumulo: quando l'accumulo diventa un disturbo psichiatricoLa sindrome dell'accumulo, o hoarding disorder, è un disturbo psichiatrico che porta le persone a accumulare oggetti e animali in modo compulsivo. Questo disturbo può portare a condizioni di vita insalubri e può essere curato con l'aiuto di uno specialista.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati”. Le reazioni dei vipLa Ferragni era scomparsa da Instagram dal 18 dicembre, quando venne ricoperta di critiche per il video di scuse per il caso Balocco

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Dall’Impero romano alla legge del ‘49 fino alle festività soppresse: ecco come e da quando si festeggia Natal…Festeggiare il 25 dicembre è una abitudine molto più antica della nascita di Gesù

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Strage Erba, Azouz Marzouk: 'Olindo e Rosa innocenti, mio figlio in pace solo quando arriverà la verità'Il 42enne tunisino, padre marito e genero di tre delle vittime, sarà in tribunale a Brescia per l'istanza di revisione del processo ai coniugi Romano sulla strage di Erba

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »