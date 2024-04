La mappatura di milioni di galassie sembra contraddire le previsioni sull'energia oscura

La mappatura di milioni di galassie sembra contraddire le previsioni sul comportamento dell’ energia oscura , aprendo alla possibilità che l’espansione del cosmo possa invertirsiLa più grande mappa tridimensionale dell’universo realizzata finora, che comprende più di sei milioni di galassie, solleva dubbi sulla natura dell’ energia oscura e sul futuro del cosmo.

I ricercatori sono riusciti a calcolare la velocità di espansione dell’universo in momenti diversi del passato con un grado di accuratezza senza precedenti. I risultati confermano che l’espansione sta accelerando, ma sollevano anche l’affascinante possibilità che l’energia oscura – la misteriosa forza repulsiva che alimenta il processo – non sia costante nel tempo, com’era stato ipotizzato.

Per Carlos Frenk dell’università di Durham, un altro autore dello studio, se l’energia oscura fosse costante nel tempo le previsioni future sarebbero semplici: l’universo continuerebbe a espandersi all’infinito. Se invece gli indizi rivelati dalla mappa fossero confermati, tutto sarebbe rimesso in discussione.e sulle previsioni a lungo termine per l’universo”, dice Frenk, aggiungendo che stando ai nuovi indizi l’universo potrebbe andare incontro a un “big crunch”, cioè una contrazione.

Per Frenk l’aspetto straordinario è proprio la precisione delle misurazioni, perché le galassie potrebbero trovarsi a miliardi di anni luce da noi e avere miliardi di anni. “Poter misurare qualcosa con una precisione dell’1 per cento, la stessa che si ottiene in laboratorio, è straordinario”, ha commentato.

Mappatura Galassie Energia Oscura Espansione Dell'universo Spettroscopio Desi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Internazionale / 🏆 10. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Patti Smith e il libro dei giorniIl volume edito da Bompiani è una vera e propria mappa emozionale

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Siccità, ecco la mappa delle opere urgenti: sono 127 e valgono 3,67 miliardiNella seconda relazione del commissario straordinario Nicola Dell’Acqua la proposta di interventi e le stime dei costi

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Una nuova mappa cosmica rivela nuovi indizi sull'energia oscuraUna nuova dettagliatissima mappa di milioni di galassie sta facendo molto discutere i cosmologi, cioè chi si occupa di studiare l’evoluzione dell’Universo nel suo insieme, e potrebbe portare a una profonda revisione delle teorie finora formulate per spiegare il funzionamento del cosmo.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Meloni a Vinitaly: una mappa enologica per guidare la premier fra gli standLa presidente del consiglio dovrebbe stare lontana dai padiglioni dove si spacciano vitigni francesi, e cominciare la visita dagli espositori del Lambrusco. Il tour suggerito

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Acqua, il Cai mappa le sorgenti: dove sono e come cambianoIl Cai lancia una campagna e recluta i camminatori per censire le sorgenti e capire lo stato di salute di una risorsa preziosa per la vita

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Economia circolare: dal Veneto alla Sardegna, la mappa dei centri del riusoDagli elettrodomestici alle biciclette ai giocattoli. Gli oggetti funzionanti vengono sistemati per essere riutilizzati. Gli elenchi e i link dove trovarli

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »