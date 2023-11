La manovra del Governo che non piace al Governo

Un ragioniere di provincia mi ha detto che la manovra del governo è simile al gioco del tiro della lattina. Si lancia e appena cade ogni partito si appresta per primo a metterci la bandierina per quello che gli ritorna utile. A ben guardare è una manovra provvisoria. Vedo non vedo. Dei ripensamenti. Delle istruttorie. E non servono gli avanti e indietro, negare la paternità dei provvedimenti, tra l’altro appena presi, anche se in bozza.

Star bene e vivere bene dovrebbe essere un diritto indipendentemente dalla libera scelta di fare figli (e ricevere bonus vari), avere una famiglia o mettere su casa. Non sazi da Palazzo Chigi gridano a gran voce l’adeguamento delle pensioni all’inflazione. Da notare che non è una concessione del governo. Passateci il sentiment, è un atto costituzionalmente di ordinaria amministrazione. Per altro viziato all’origine.

