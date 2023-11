La manovra a tenaglia, Gaza aggredita su tre lati

Quella che giorni fa era cominciata come una incursione prudente nell'apice nord della Striscia, e' andata via via espandendosi, procedendo su almeno tre linee direttive."Siamo arrivati alla 'klipa' di Gaza", ha detto il portavoce militare, Daniel Hagari. Ossia al 'guscio dell'uovo'. Senza fornire altri elementi, per non elargire informazioni al nemico. Finora Israele ha avuto a Gaza 16 perdite.

Un'altra linea di avanzata era stata notata nel rione Sajaya, nel settore centrale di Gaza. I militari, secondo fonti locali, hanno superato la Sallah-a-Din street (l'arteria che attraversa la Striscia in tutta la sua lunghezza) e hanno puntato verso l'Ospedale Turco, procedendo in perpendicolare verso il mare, a sud di Gaza City. La via Rashid che costeggia il mare e', secondo fonti locali, ancora a disposizione degli abitanti di Gaza.

La tecnica dell'esercito - ha spiegato la radio militare - é di ricercare un contatto ravvicinato con le truppe di Hamas"per costringerle a venire allo scoperto, dove sono poi eliminate da terra o dal cielo". I carristi, ha aggiunto, sono in dialogo costante con piloti che li proteggono."Si segnalano l'un l'altro l'obiettivo, e lo colpiscono in meno di un minuto. In gergo si chiama 'la chiusura del cerchio'.

