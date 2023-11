La manifestazione di piazza che ha portato alla rivoluzione del 2014

La sera del 21 novembre del 2013 alcune centinaia di persone si riunirono a Kiev, in piazza dell’Indipendenza (in ucraino Maidan Nezaležnosti), per protestare contro l’interruzione dei negoziati con l’Unione Europea per un importante patto commerciale.

Era l’inizio del movimento che avrebbe portato alla rivoluzione del 2014, nota come Euromaidan: mesi di scontri provocarono la fuga del presidente filorusso Viktor Yanukovich e sembrarono sancire un allontanamento definitivo dell’Ucraina dall’orbita del regime russo di Vladimir Putin. La Russia reagì invadendo la Crimea e sostenendo i ribelli del Donbass, che proclamarono l’indipendenza delle province di Donetsk e Luhansk. Esiste una continuità diretta fra quella manifestazione di piazza e l’attuale guerra, scatenata dalla nuova invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 202





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Vendetta - Film (2013)G.I. Joe - La Vendetta è un film di genere azione, avventura del 2013, diretto da Jon M. Chu, con Channing Tatum e Bruce Willis. Uscita al cinema il 28 marzo 2013. Durata 110 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Studio illegale - Film (2013)Studio illegale è un film di genere commedia del 2013, diretto da Umberto Carteni, con Fabio Volo e Zoé Felix. Uscita al cinema il 07 febbraio 2013. Durata 190 minuti. Distribuito da Warner Bros. Italia.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Una festa di Natale da sogno - Film (2014)Una festa di Natale da sogno è un film di genere drammatico, family, sentimentale del 2014, diretto da John Bradshaw, con Torrey DeVitto e Steve Lund. Durata 84 minuti. Distribuito da Hallmark.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

La Isla Minima - Film (2014)La Isla Minima è un film di genere thriller del 2014, diretto da Alberto Rodríguez, con Raúl Arévalo e Javier Gutiérrez. Uscita al cinema il 03 dicembre 2015. Durata 105 minuti. Distribuito da Movies Inspired.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Nymphomaniac vol.1 - Film (2014)Nymphomaniac vol.1 è un film di genere drammatico, erotico del 2014, diretto da Lars von Trier, con Charlotte Gainsbourg e Stellan Skarsgård. Uscita al cinema il 03 aprile 2014. Durata 110 minuti. Distribuito da Good Films.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Tre condanne per l'esondazione del Lambro nel 2014, “argine demolito e ricostruito male”La Cassazione ha reso definitivi gli 8 mesi di reclusione inflitti a funzionari e progettisti. L'alluvione devastò un canile

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »