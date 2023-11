In virtù di designazioni già assegnate due giorni fa, ma poi, dopo l’incertezza nel non mantenere il punto sul calcio di rigore dato e poi tolto al Torino, Juve, la mamma di Rabiot: 'Rinnovo? No è presto

. Galliani lo voleva al Milan, ottimi rapporti col Manchester United' Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su Colpani Inter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a Scalvini Motta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto! Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

:

CMDOTCOM: Veronique, la mamma di Adrien Rabiot parla del rinnovo con la JuventusVeronique, la mamma di Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista al settimanale Sport week che uscirà in edicola domani. La Gazzetta dello Sport ne dà un'anticipazione importante sullo scottante tema rinnovo che la Juventus sta trattando per non perderlo a parametro zero a fine anno. E le sue dichiarazioni, ancora una volta, gelano in parte il club bianconero.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Juventus su Zielinski: “Giuntoli lo conosce bene, rinnovo Rabiot non semplice”Calciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Colpani, Samardzic, Zhang, stadio e rinnovo Lautaro: Inter, parla MarottaDal mercato al prolungamento dei contratti fino alla nuova casa dei tifosi, ecco le parole dell'ad nerazzurro

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CMDOTCOM: L'ex attaccante brasiliano posa con la maglia dell'InterL'ex attaccante brasiliano ha posato con la nuova maglia dell'Inter e ha scritto: 'Inter, Inzaghi: 'Thuram si è inserito al meglio. Atalanta squadra che concede pochissimo'Juve, la mamma di Rabiot: 'Galliani lo voleva al Milan, siamo in ottimi rapporti col Manchester United'Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su ColpaniInter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a ScalviniMotta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto!

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

CMDOTCOM: Belen e l'imprenditore bresciano: la love story continuaQuesto è il dubbio dei fan della showgirl argentina nelle ultime ore, scatenato da un dettaglio sui social. Prosegue infatti la love story tra Belen e l'imprenditore bresciano, i due hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme testimoniato dagli scatti pubblicati sui social. Uno in particolare ha alimentato i gossip: tra paesaggi e foto di coppia, Dal Milan a Los Angeles: Ivana Knoll diventa dj e fa impazzire i fan, show tra musica e trasparenze... FOTOMoratti: 'Non sono pentito di aver esonerato Gasperini, l'anti-Inter è la Juve' Juve, la mamma di Rabiot: 'Rinnovo? No è presto. Galliani lo voleva al Milan, ottimi rapporti col Manchester United'Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su ColpaniInter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a ScalviniMotta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto!Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

CMDOTCOM: Juve, la mamma di Rabiot: 'Galliani lo voleva al Milan, siamo in ottimi rapporti col Manchester United'Juve, la mamma di Rabiot: 'Rinnovo? No è presto. Galliani lo voleva al Milan, ottimi rapporti col Manchester United'

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »