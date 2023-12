La magia dell'abito giusto: la power jacket di Julia Colléaux

L'abito giusto può farci sentire meglio con noi stessi, sprigionare la nostra energia, infondere nuova sicurezza e darci il piglio giusto per affrontare tutti gli ostacoli che la giornata ci metterà davanti. Tutti i capi del nostro armadio nascondono un potere misterioso e solo a contatto con il nostro corpo rivelano la loro magia.

Una magia che Julia Colléaux insegue e ricerca ogni giorno con il suo brand omonimo, una galassia couture spirituale e esoterica in cui l'unica regola astrale è quella di connettersi con la propria forza interiore. Al centro di questo universo c'è la power jacket, una giacca creata su misura per ogni cliente che, attraverso simboli, colori, icone e materiali, è in grado di aiutare chiunque la indossi a creare la vita dei propri sogni e incarnare a pieno la propria luc





MarieClaire_it » / 🏆 28. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Frangia a tendina, new look per Julia RobertsAlla premiere londinese del suo film Leave the world behind, Julia Roberts è arrivata con un nuovo taglio di capelli. Scopriamolo insieme

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Nuova pubblicità di U-Power con John Travolta e Gerard ButlerL'ultima pubblicità di U-Power, azienda con sede a Paruzzaro (Novara) che produce scarpe e abbigliamento antinfortunistici, è ambientata sul set di un film di spionaggio e ha come protagonisti i famosi attori John Travolta e Gerard Butler. Devono girare una scena di lotta senza controfigure, ma non riescono perché Travolta viene distratto dalle scarpe e dalla giacca che indossa, così confortevoli da spingerlo a ballare.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Elf Me: un classico pieno di magia in chiave modernaElf Me è una boccata d’aria fresca vecchio stile e propone un classico pieno di magia (e ricchissimo di effetti speciali) in chiave moderna. La storia scalda il cuore perché c’è un bambino, dislessico, bullizzato e con il papà lontano, di nome Elia. La mamma Ivana ha un negozio di giocattoli d’una volta, ma fa fatica a tirare avanti in un mondo dove anche il Natale diventa un fast food. Ciocca, avido imprenditore locale, sforna per le Feste un peluche parlante di gran moda, Buddy Buddy. La situazione necessita di un miracolo da 25 dicembre, piena di desideri e sogni.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Margherita Vicario: il suo Showtime tour e il nuovo singolo 'Magia'Margherita Vicario parla del suo Showtime tour e del nuovo singolo 'Magia' che parla della guerra dal punto di vista di donne e bambini. Inoltre, Margherita Vicario sta per debuttare al cinema come regista.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

La magia di viaggiare in auto con SRC Rent CarViaggiare in auto può essere sinonimo di libertà. Scopri come SRC Rent Car rende il viaggio ancora più piacevole.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Dove sciare nel 2023-2024? Ecco i 10 comprensori sciistici migliori al mondoÈ uscita la classifica che designa i migliori comprensori sciistici al mondo: ecco dove sciare è una magia

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »