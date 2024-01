La Luna Nuova in Capricorno di questa settimana ha una vena da “girl boss”: è ora di progettare, visualizzare e mandare avanti i progetti che si vorrebbero costruire in questa parte dell’anno. Una lunazione che aiuta a vedere sul lungo periodo è perfetta per il primo mese dell’anno e la presenza di Marte in Capricorno aiuta a trovare le energie per mettersi all’opera.

A proposito di Marte, questa settimana trova anche il supporto dell’ottimista Giove per agire con ottimismo, quindi approfittate di questi giorni. La settimana si chiude con il ritorno di Mercurio in Capricorno che, dopo il suo periodo retrogrado, è pronto a costruire un piano metodico e concret





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tempo e luogo per ogni cosaLuna Nuova in Sagittario e Mercurio retrogrado in Capricorno influenzano gli oroscopi

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Cose da non dire a un CapricornoScopri quali sono le cose che non dovresti mai dire a un Capricorno per evitare spiacevoli reazioni. Conoscere il proprio segno zodiacale può aiutare a migliorare le relazioni interpersonali.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Oroscopo Branko di mercoledì 10 gennaio 2024Ariete Nella notte Luna è passata in Capricorno, provoca confusione nei pensieri e nell’ambiente, ma è un passaggio importante p...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Nuova norma anti-elusiva per il bonus barriere architettonicheCon il decreto milleproroghe all’esame del consiglio dei ministri di domani, sarà inserita una norma anti-elusiva che renderà sarà più difficile accedere al bonus del 75 per cento per abbattere le barriere architettoniche negli edifici.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Una nuova sfida per Oakley con "Future Genesis"Oakley lancia "Future Genesis", una nuova sfida che aggiorna l'estetica e la prospettiva creativa del brand. Il protagonista della saga degli anni Novanta cede il testimone alla giovane figlia Maxine Fearlight.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Referendum in Cile per una nuova costituzioneI cileni sono chiamati alle urne il 17 dicembre per decidere se approvare una nuova costituzione, d’ispirazione conservatrice, in sostituzione del testo in vigore dal tempo della dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990).

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »