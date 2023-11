La lore: tradizione, leggenda e conoscenza su internet

C'è una parola che circola sempre più insistentemente su internet: nei forum, sulle piattaforme social, nei video e nei live streaming. Questa parola è lore. La traduzione dall'inglese ci porta a significati come tradizione, leggenda, insieme di conoscenze, oppure, per estensione, folklore. La lore di un videogame, ad esempio, è formata da tutti gli eventi e i personaggi che contribuiscono a formare l'universo in cui si svolge.

In qualche caso la parola viene usata per descrivere tutto l'insieme dei comportamenti, delle espressioni e delle esperienze condivise che si accumulano all'interno di una specifica comunità. Si sostiene che «la lore è storia, mito e conoscenza su scala ridotta. È la conoscenza di gruppo che fa da spina dorsale per ogni sottocultura». L'aspetto interessante di questa tendenza consiste nella sua natura intrinsecamente partecipativa. La lore, infatti, è una sorta di sistema aperto in continua espansione in cui chiunque può contribuire, permettendo così all'intero organismo di arricchirsi e soprattutto di evolvere in direzioni inaspettate





Leggi di più: SOLE24ORE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Pavard sui social: 'Vittoria importante, orgoglioso di far parte di questo gruppo'In casa Inter preoccupano le condizioni di Benjamin Pavard, uscito per un brutto infortunio al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori per un po'. A fine gara il difensore francese dell'Inter si è volut

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CMDOTCOM: Inter, che goduria questo Calhanoglu: adesso nessuno rimpiange BrozovicPrestazione da leader e gol vittoria, Hakan Calhanoglu è sempre più perno dell&39;Inter di Inzaghi e la Gazzetta dello Sport evidenzia le qualità del centrocampista turco che ha ereditato

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Putin attacca gli Usa: responsabili di questo caos mortaleIl leader russo: le elite al potere a Washington sono i principali beneficiari dell'intabilità mondiale

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

İLGİORNALE: Spesa, ecco quali prodotti aumenteranno di prezzo questo invernoIl leggero rallentamento dell’inflazione non frena gli aumenti dei prezzi, dagli alimentari alle assicurazioni, passando per gas e luce. Le stime fino a fine anno

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: È di Charli D'Amelio il costume peggiore di questo Halloween?La tiktoker si è travestita da cassiera di Walmart, attirando numerosissime critiche sui social.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

TODAY_İT: Femminile, femminista e plurale: è questo il futuro del cinema visto alla Festa di RomaAll’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’Italia era presente in concorso con sei film tutti diretti da uomini; questa...

Fonte: Today_it | Leggi di più »