La Lombardia cerca infermieri dall'Argentina e dal Paraguay

La regione vuole far arrivare circa 500 professionisti dall'Argentina e dal Paraguay entro la fine dell'anno, per risolvere almeno in parte una grave carenza che riguarda tutto il paese. Nei prossimi giorni Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, andrà in Argentina e Paraguay per accordarsi con le autorità sanitarie locali con l’obiettivo di far arrivare negli ospedali e nelle aziende sanitarie lombarde tra 400 e 500 infermieri e infermiere sudamericane entro la fine dell’anno.

Bertolaso ha detto che l’accordo con i paesi sudamericani è una buona opportunità per risolvere almeno in parte i problemi dovuti alla mancanza di infermieri, particolarmente grave in Lombardia

