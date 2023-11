La lista degli allenatori esonerati e il ritorno di Maran a Brescia

La lista degli allenatori esonerati (Andreazzoli dalla Ternana a luglio!, Ballardini dalla Cremonese, Lucarelli dalla Ternana, Mignani dal Bari, Vecchi dalla Feralpisalò, Foschi dal Lecco) si è già allungata ufficialmente e un altro ribaltone è in arrivo.Daniele Gastaldello, vittima delle quatto sconfitte consecutive. L’ex difensore della Sampdoria è il 54esimo allenatore silurato da Cellino nel corso delle sue lunghissime esperienze calcistiche a Cagliari, col Leeds e ora a Brescia.

Sarà Rolando Maran a sedersi sulla panchina della Leonessa bresciana e si tratta di un ritorno, l’allenatore trentino, che vive a Desenzano sul Garda, aveva allenato il Brescia nella stagione 2005/2006, licenziato a campionato in corso dal presidente Corioni. L’esordio di Maran col Brescia è previsto alla ripersa del campionato sul campo del Pisa che aveva guidato alla finalissima dei play out, perduto ai supplementari contro il Monza, nel 2022. Scherzi del destino, incroci malizios

