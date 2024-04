La Liberty Media acquisisce la maggioranza delle quote della società che gestisce il campionato di Formula 1

La Liberty Media sta acquisendo la maggioranza delle quote della società che gestisce il campionato di Formula 1. La nuova pista in costruzione a Las Vegas potrebbe ospitare sia gare di Formula 1 che di MotoGP.

Attualmente, il principale azionista di Dorna Sports è il fondo britannico Bridgepoint. La domanda è se Liberty Media riuscirà a gestire entrambi i campionati con successo.

