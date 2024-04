La letargia di primavera: sintomi e rimedi

Con l'avvio della bella stagione, è In primavera capita a molti di accusare stanchezza, avere una sonnolenza diurna, far fatica a concentrasi e soffrire di sbalzi d’umore frequenti. Sono i sintomi della cosiddetta letargia di primavera, causata dalla necessità di adattarsi con gradualità alle temperature più miti, al cambio dell'ora e quindi alle giornate più lunghe.

Si tratta di un processo fisiologico, che spesso necessita di pochissime attenzioni per sparire: basta stare più spesso all’aria aperta per sincronizzare il corpo alla nuova stagione, fare attività fisica, idratarsi adeguatamente e seguire i dettami della seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è sempre fondamentale. La stanchezza del cambio di stagione, infatti, si contrasta anche con una dieta mirata nei tre momenti topici dei pasti durante la giornat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cesare Cremonini in studio a Londra per il nuovo album, scopri chi c'è con luiA due anni dal successo del precedente progetto discografico 'La ragazza del futuro'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La solitudine è un luogo dove nascono le idee, è ammessa la noia, spesso è arredata con ricordiScopri come stare bene da soli con se stessi.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Primavera a tavola: tasca di vitella con verdure di stagioneScopri il gusto ricco e delicato della primavera con la nostra esclusiva ricetta di tasca di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Ecco perché devi bere sempre acqua prima dei pasti: Scopri i benefici insospettatiBere acqua prima dei pasti è una pratica semplice ma estremamente efficace che può migliorare significativamente la tua salute e il tuo benessere generale.

Fonte: 24salute - 🏆 34. / 53 Leggi di più »

Basilico: scopri tutte le proprietà benefiche e come coltivarlo in casaInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

E Gualtieri si scoprì divulgatore dei cantieriLe clip sulla fresa per la metro, le «lezioni» sull’intonaco. Numeri record per i video del sindaco

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »