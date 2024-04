La Lazio può ancora giocarsela, secondo Giancarlo Oddi

La partita di ieri con la Juve è stata una gara normale che purtroppo ha fatto vedere che si può andare in difficoltà anche con un contropiede veloce. Demerito della Lazio aver preso quella prima rete. Mi aspettavo una reazione della Juve, ma non dimentichiamo che c’è ancora un ritorno e la Lazio se la può ancora giocare. Un secco 2-0 aspettando il ritorno. L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, ha attaccato, ma bisogna evitare quegli svarioni difensivi.

Serve più accortezza, meno ingenuità. Tudor vuole attaccare a tutto campo e questo tipo di gioco porta a degli errori. É lì che sono fondamentali le coperture preventive per evitare di essere imbucati. Non può bastare una palla lungo per andare in port

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giancarlo Antognoni, eterno numero 10 di Fiorentina e Italia che 'giocava guardando le stelle'Bandiera della Fiorentina, con cui gioca per 15 anni, Antognoni vince una Coppa Italia e nel 1982 si laurea campione del Mondo con l'Italia.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Lazio-Juve, quando si gioca il ritorno di Coppa Italia: data, orario, dove vedere in tvTutti i dettagli sulla semifinale di ritorno tra le squadre di Allegri e Tudor, match decisivo per l'accesso all'ultimo della competizione

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Coppa Italia, semifinali d'andata: alle 21 si gioca Juventus-LazioI titoli di Sky Tg24 del 2 aprile: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Juventus-Lazio, le pagelle: Chiesa e Vlahovic spietati, Lazio sfortunataI verdetti della semifinale d'andata vedono una Juventus bifronte: pessima nel primo tempo, spietata e concreta nella ripresa. Per la Lazio vale l'opposto: primo tempo devastante, ripresa molto più complicata

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Tudor: “Fisicità della Juve è impressionante ma c’è ancora il ritorno...'Le parole del tecnico della Lazio dopo il ko in Coppa Italia contro i bianconeri

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Il Messaggero dedica l'apertura alla Coppa Italia: 'La Juve punisce gli errori della Lazio'Box centrale in prima pagina su Il Messaggero per la Lazio sconfitta in Coppa Italia: “La Juve punisce gli errori della Lazio”, si legge in apertura. A Torino la squadra di Allegri si impone per 2

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »