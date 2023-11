La Lazio con pochi gol: il dato preoccupante

ROMA - La Lazio incassa troppi e gol e ne fa pochi. Continuando così difficile ambire a posizioni di alta classifica. Lo scorso anno, ad esempio, le punte giravano bene, ma soprattutto Sarri aveva creato un bunker difensivo. E invece ora non riesce a spiegare il motivo di così pochi gol: “ Stiamo segnando meno ed è difficile capire perché, nonostante gli attaccanti siano gli stessi e lo stesso modo di giocare” , le sue parole dopo il ko contro il Bologna

. Lazio con pochi gol: il dato I biancocelesti hanno fatto fin qui 13 gol in 11 partite giocate in Serie A (stesso numero di quelli subiti). Pochi in relazione alle altre big del campionato. Inter a 25, Juve 16, Milan e Atalanta 18, Napoli 22, Roma 20. Così non va. Manca il supporto dell’attacco: basti pensare che due dei tre “capocannonieri” della squadra, ovvero Luis Alberto e Vecino, sono centrocampisti. Immobile l’altro a quota 3 gol, poi Pedro a 2, Felipe Anderson e Zaccagni a una sola rete. Così come Castellanos. Poca roba per una formazione che lo scorso anno, dopo 11 partite giocate in campionato, aveva siglato ben 23 gol. Più del doppio. Bisogna correre ai ripari in fretta per far tornare l’attacco prolifico. Sarri lo sa, tutti a lavoro

