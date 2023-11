La keniana Hellen Obiri vince la maratona di New York

La keniana Hellen Obiri ha vinto 'in volata' la prova femminile della maratona di New York, precedendo l'etiope Letsenbet Gidey. Il tempo della vincitrice, che quest'anno si era imposta anche a Boston, è stato di 2 ore 27'23", mentre quello della Gidey è stato di 2 ore 27'29". La campionessa uscente di New York, la keniana Sharon Lokedi, si è piazzata terza in 2 ore 27'33".

SKYTG24: Maratona di New York, percorso e storia della gara: le infoIl percorso prevede il passaggio attraverso i cinque distretti della città: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. La partenza è a Staten Island, nei pressi di Fort Wadsworth

CORRİERE: Domenica si corre la Maratona di New York: 50mila atleti al viaIl via alle 14.40 per le donne e alle 15 per gli atleti maschi professionisti. 50mila gi runner provenienti da tutto il mondo attesi al via. Diretta su Rai Sport e Europsport1. Quest’anno la gara si potrà seguire anche scaricando l’app dedicata

AGENZİA_ANSA: Il petrolio chiude in calo a New York a 80,19 dollariIl petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,75% a 80,19 dollari. (ANSA). (ANSA)

LASTAMPA: A New York le case (si) fondono: così sono sparite 100 mila abitazioni in dieci anniInteri edifici trasformati da ricchi e intraprendenti immobiliaristi in case unifamiliari: un fenomeno che ha riguardato soprattutto i quartieri come l'Upper E…

AGİ AGENZİA ITALİA: La misteriosa scomparsa di 100.000 appartamenti a New YorkDal 1950 migliaia e migliaia di case spariscono in conversioni di edifici con più unità in unifamiliari. Il caso di Brooke Shields

AGENZİA_ANSA: Maratona blindata a New York, oltre 2000 gli italianiRafforzate le misure di sicurezza (ANSA)

