La Juventus trova il centrocampista: 17 milioni e via libera alla cessione

Questa la cifra per poter acquistare Lo Celso, un nome che – come detto – potrebbe tornare utile anche alla Juventus. I bianconeri però non potrebbero accontentare nell’immediatezza gli Spurs dal punto di vista economico. Giuntoli, infatti, aprirebbe una trattativa soltanto con la formula del prestito con un eventuale obbligo di riscatto.Il sito Calciomercato.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_IT: Milan, emergenza difesa: Morato, Vitik e Dragusin. Juve: Fagioli fino al 2028. Inter su Taremi e DjalòCALCIOMERCATO - Settimana di sosta per le squadre top di Serie A: mentre si gioca la Coppa Italia i dirigenti di Milan, Juventus e Inter badano al calciomercato

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Juve, UFFICIALE: perdita di trimestre di 75,1 milioni, aumento di capitale di 80Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus: Con riferimento all&39;Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società")

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Ausilio in tackle su Lukaku: “Senza rispetto”. Retroscena sull’esonero di InzaghiCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Tesoretto da 145 milioni: così Marotta anticipa lo UnitedCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Juventus, vuole andarsene a gennaio: “Colloqui positivi”Calciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Dybala e il dato che preoccupa la Roma: urge un cambiamentoCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕