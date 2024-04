La Juventus torna in campo con la Lazio, nella semifinale di andata di Coppa Italia, a pochi giorni dalla sconfitta subita all'Olimpico contro i biancocelesti. Un ko che ha acuito la crisi della squadra di, capace nelle ultime nove partite di raccogliere appena sette punti, frutto di una vittoria e quattro pareggi a fronte di altrettante sconfitte. Dagli studi di:"Quella contro la Lazio è stata una brutta partita per la Juve, ed è finita peggio di come poteva finire.

Il punto era quasi acquisito.Prima giocavano a sprazzi, i risultati poi cambiano i giudizi. Avevano un'intensità superiore e mi pare strano possa essere un problema fisico siccome è la squadra che ha giocato meno di tutti.:"Non solo quando esce ma anche quando gioca. Una fase difensiva che facevano prima quando andavano bene lo fanno ancora adesso ma con un atteggiamento diverso".ritroverà Dusan Vlahovic e tornerà al 3-5-

Coppa Italia: Juventus-Lazio, Immobile in vantaggio su CastellanosTorna anche Luis Alberto dopo l'affaticamento muscolare (ANSA)

Coppa Italia, dove vedere Juventus-Lazio di oggi in tv e streamingSemifinale d'andata di Coppa Italia, il ritorno è in programma il 23. Allegri conta sul rientro di Vlahovic, squalificato in campionato

Torna la Coppa Italia con Juve-Lazio e Fiorentina-Atalanta: ecco le designazioni arbitraliSi rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di andata della Coppa Italia 2023/24. Juventu

Pasqua al lavoro per la Juve: chi torna per la Lazio in Coppa ItaliaScarico per i giocatori in campo all'Olimpico, Allegri ritrova una coppia d'attacco per riscattare il ko dell'Olimpico

Juventus, Allegri si gioca tutto in 50 giorni: volata Champions e semifinali di Coppa ItaliaSecondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport per Massimiliano Allegri saranno decisivi i prossimi cinquanta giorni. Volata Champions e semifinali di Coppa Italia: dall’Atalanta (domani) alla fine d

Quote Lazio Tudor: le previsioni dei bookie per campionato e Coppa ItaliaQuote Lazio Tudor, le previsioni dei bookie per campionato e Coppa Italia: i biancocelesti inseguono un piazzamento in Europa e la finale

