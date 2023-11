La Juventus tace di fronte alle accuse più turpi

E magari entro domenica sera la temperatura si alzerà ancora. E di sicuro non per colpa della Juventus, che - com’è consuetudine - tace a tutti i livelli della linea di comando anche quando l’accusano delle nefandezze più turpi

. Il primo mozzicone di sigaretta, magari inavvertitamente, lo ha lanciato già sabato scorso chi in tv ha pensato bene – per spiegare l’annullamento del primo gol di Kean nella gara col Verona - di tirare fuori proprio un episodio accaduto in un Juventus-Fiorentina della scorsa stagione, terminato 1-0 per i bianconeri, nel quale però alla Viola venne annullato il possibile pareggio per un fuorigioco impercettibile. Per carità, l’esempio ci poteva stare (anche se sabato scorso la dinamica è stata completamente diversa, ma lasciamo perdere) però, a 7 giorni dalla gara del Franchi, sarebbe forse stato meglio sceglierne un altro, tanto di annullamenti analoghi il Var ne ha fatti a decine. E la fiamma si è attizzata. Tutti i blocchi juventini si sono rivoltato contro commisso per aver affermato, giustamente, che la rube ha falsato il sistema, e di essere un ingrato perché con i soldi della juve ha costruito il viola park. Che colpa ha commisso, lui vendeva, ha trovato dei fessi che compravano, ai suoi prezzi, così ha realizzat

CALCİOMERCATOİT: Juventus e Napoli, cambia tutto: Osimhen e Kean nell’affareCalciomercato e altro

TUTTOMERCATOWEB: Stravince la Virtus Verona, successi esterni di Vicenza e LumezzaneHa preso il via questa sera la 12ª giornata del campionato di Serie C 2023/2024. Ad aprire le danze, in attesa della chiusura di lunedì, il Girone A, che ha visto in campo ben quattro partite; maxi

TUTTOMERCATOWEB: Monza, Palladino a Verona con il rientro di D'Ambrosio: Mota chiamato a dare risposte(ANSA) - MONZA, 02 NOV - Scontato il turno di squalifica, D'Ambrosio torna a disposizione di Palladino per la trasferta di domenica a pranzo a Verona. Un reintegro importante per il Monza, ancora alle

SKYTG24: Una Nessuna Centomila, annunciata la nuova data del maxi concerto a Verona nel 2024Sette nomi femminili della musica italiana hanno duettato con altrettanti uomini in 'Una. Nessuna. Centomila', un concerto-evento che è stato un inno contro la violenza sulle donne.

TUTTOMERCATOWEB: Le probabili formazioni di Hellas Verona-Monza: Baroni conferma Ngonge dietro BonazzoliEsaurito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato, con le big che hanno finalmente goduto di una settimana tipo, preziosa per preparare i pr

TUTTOMERCATOWEB: Hellas Verona, sotto esame la posizione di Baroni: prossime 4 decisive per il suo futuroQuattro partite per blindare la sua posizione. Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, dovrà dare una svolta alla squadra scaligera nelle prossima quattro partite. A fare il punto della situazio

