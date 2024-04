La Juventus rischia di colare a picco dopo i recenti risultati negativi, sotto accusa gli errori commessi da Allegri: sentenza impietosaè nel momento più buio della stagione, ma deve provare a rialzarsi. Mancano ancora diverse settimane alla fine, in cui occorre mettere al sicuro il piazzamentoche fino a poco tempo fa pareva una formalità e tentare di regalarsi una soddisfazione tramite laLa semifinale di andata di questa sera contro la Lazio può essere un vero spartiacque in tal senso.

Si torna in campo con i biancocelesti tre giorni dopo il ko dell’Olimpico che ha fatto passare una Pasqua decisamente triste all’ambiente bianconero,e soci sono chiamati a dare una risposta importante. Le responsabilità del tecnico, e della società, sul tipo di momento che la squadra sta vivendo sono evidenti e adesso si può solo cercare di compattarsi per recuperare una buona velocità di crociera. Troppo brutta per essere vera la Juventus attuale, anche se qualche avvisaglia c’er

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



calciomercatoit / 🏆 38. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Juventus cola a picco e Allegri torna in bilico: i possibili scenari per la panchinaIn casa Juventus si torna a parlare del futuro di Massimiliano Allegri dopo l'ennesimo risultato negativo di questo 2024. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest'anno la qualificazione alla p

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Acerbi sempre più lontano dall'Inter. Juventus, Allegri rischiaLe voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della prima serata. Juve ko, Adani critica Allegri: 'Basta tirare a campare, i tifosi meri

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Sprofondo Juventus: il problema Allegri e il nodo di una crisi «sempre» ugualeSERIE A - La Juventus perde anche con la Lazio nella cinquecentesima in A di Massimiliano Allegri e rimane in crisi. Siamo di fronte a un crollo e non più a una

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

M.Orlando: 'La Juventus ora deve avere il coraggio di cambiare Allegri'A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Tudor che riesce subito a trasformare la Lazio: 'E' un allenatore preparato, che ha le palle. C

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Pronostico Juventus-Lazio, Allegri cerca la rivincita contro TudorAltro match combattuto e con poche reti? Cosa ne pensano i bookmaker

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Tuttosport in prima pagina sul futuro della Juventus: 'Allegri rischiatutto''Allegri rischiatutto' è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina di Tuttosport in merito alla Juventus. La situazione in casa bianconera è sempre più tesa: non c'è margine

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »