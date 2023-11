La Juventus riparte dalla difesa: avversari a secco in 7 occasioni. E Allegri taglia quota 100

ha tagliato il simbolico traguardo delle 100 partite sulla panchina della Juventus senza subire gol. Di questi, sono 40 i clean sheet da quando è tornato a guidare i bianconeri.

La media parla di una porta inviolata ogni 3,87 gare, con la Juventus attuale che è reduce da 5 partite senza incassare gol. L'ultimo subito risale alla sconfitta col Sassuolo e più precisamente all'autogol di Gatti, da quel momento 494 minuti senza che Szczesny subisse gol. Allargando il discorso alla stagione, la Juventus ha tenuto la porta chiusa in 7 occasioni, contro Udinese, Empoli, Lecce, Atalanta, Torino, Milan e Verona.

