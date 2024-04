La Juventus in caduta libera: a rischio la partecipazione alla Champions League

I bianconeri, una sola vittoria nelle ultime nove giornate di campionato, sono in caduta libera e adesso il margine sul quinto posto - che potrebbe valere comunque la partecipazione alla massima competizione continentale - si è davvero assottigliato. Ecco perché già da questa sera la dirigenza, che nella Coppa Italia vede un premio di consolazione, si aspetta una reazione che si riverberi poi su quel che resta del campionato bianconero.

Del resto, partecipare o no all'Europa che conta può cambiare le strategie di mercato del ds Cristiano Giuntoli. Senza Champions League, ricorda, per il quale è comunque da verificare che la Juve sia disposta a investire 60 milioni di euro. Si allontanerebbe anche l'alternativa, fratello di Marcus corteggiato anche dalle due di Manchester e dal Liverpool. In bilico anche il futuro di Adrien Rabiot, il cui rinnovo di contratto è tutto fuorché scontat

