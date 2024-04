La Juventus guarda al futuro: Giuntoli chiave di volta

La Juventus deve ancora terminare questa stagione, ma dietro le scrivanie della Continassa si guarda già alla prossima. Forse dimenticandosi un po’ troppo dell’annata in corso, penserebbe qualcuno, ma tant’è: l’intenzione è di ricreare un organigramma forte per l’area sport Chiave di volta del nuovo corso bianconero è Cristiano Giuntoli. Non lo sarà invece Giovanni Manna, diretto verso Napoli. Un via vai sull’asse nord-sud che però potrebbe riservare altre sorprese.Giuntoli .

L’attuale football director della Juventus, arrivato dal Napoli, ha firmato la scorsa estate un contratto di cinque anni ed è pronto alla rivoluzione. Anche perchè, ‘il braccio destro’ di questa stagione, Giovanniè pronto a salutare la ‘Signora’. Ironia della sorte? Proprio per sbarcare sul golfo, e prendersi il ruolo di primo piano che merita per ricostruire ilGiovanni Manna ha scalato rapidamente le gerarchie in casa Juventu

