La Juventus cerca rinforzi per il futuro

La Juventus è divisa tra presente e futuro. Il presente è quello di una squadra quadrata e solida, soprattutto in fase difensiva, con i bianconeri che tengono la porta inviolata da ormai cinque partite. Allo stesso tempo, i dirigenti bianconeri pensano a come alzare ulteriormente il tasso tecnico, magari conDiversi i nomi, in tal senso, nel mirino del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e del direttore sportivo Giovanni Manna. A giugnoDjalò è un giocatore seguito, ma la Juventus resta vigile

. Discorso simile per Kelly, oggetto di un recente blitz inglese del Milan anche se il giocatore ha estimatori anche nel Regno Unito, in particolar modo il Tottenham che potrebbe muoversi già a gennaio. Tante le difficoltà di cui tener conto. Ecco perché non si abbandona anche la pista che porta a Hermoso dell’Atletico Madrid, mancino puro classe ’95 capace di giocare pure al centro della difesa, variabile che lo rende un vero e proprio jolly difensivo oltre a elemento di discrete qualità ed esperienza



TUTTOMERCATOWEB: Juventus, quanti rinnovi sul tavolo: da Szczesny a Vlahovic e Chiesa fino a Rabiot, il puntoSpazio ai rinnovi di casa Juventus sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere di Torino. La macchina bianconera - si legge - ha acceso i motori e dopo la firma del difensore Federico Gatti fino a

TUTTOSPORT: Yildiz, i bookie si preparano: quanto paga il primo gol con la JuventusIl primo sigillo del giovane talento turco arriverà contro la Fiorentina? Ecco la quota prevista

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Pogba verso i due anni di squalifica: le due strade percorribili dal franceseSono giorni decisivi per Paul Pogba, che dopo la positività al test antidoping attende ancora di conoscere il suo destino. Secondo quanto riportato.

GOALITALİA: Thomas entusiasta della Juventus: 'Non ci ho pensato due volte'L'attaccante della Juventus Women pronta ad un sacrificio in caso di Scudetto: 'Taglierei le treccine senza problemi'

TUTTOMERCATOWEB: Il retroscena sull'arrivo di Soulé alla Juventus: è costato solamente 120mila euroGrande protagonista di questo avvio di stagione del Frosinone, sull'esterno d'attacco Matias Soulé si stanno posando molti sguardi interessati. Su tutti quelli di due commissari tecnici, da una parte

TUTTOMERCATOWEB: Non solo Chiesa e Vlahovic: Fiorentina-Juventus di domenica sarà anche la partita di ArthurLa partita di domenica sera sarà la prima volta per Arthur in cui affronterà la Juventus indossando i panni di avversario della Vecchia Signora. Anche se, va ricordato, formalmente il centrocampista

