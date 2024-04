La Juventus cerca la vittoria per uscire dalla crisi

Vincere è la miglior cura per la crisi della Juventus o quantomeno il primo passo per tornare alla normalità. Incassata l'andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio, Allegri si rituffa nel campionato visto che ci sarà tempo per pensare al ritorno con la squadra di Tudor, partendo da due gol di vantaggio: 'La finale non è ipotecata, dobbiamo giocare ancora il ritorno - ha raccontato in conferenza stampa il tecnico -.

Adesso abbiamo un mese per sistemare il campionato, giocheremo contro la Fiorentina che è una squadra forte. Abbiamo tutti scontri diretti e vogliamo tornare a vincere in campionato'. Dopo i fischi al 45', qualcosa è cambiato nella testa della Juventu

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Massimiliano Allegri: Coppa Italia e Champions League possono bastare per la riconferma con la Juventus?CALCIOMERCATO - Il futuro di Allegri resta tutto da scrivere e la permanenza alla Continassa appare in bilico. Aprile sarà il mese della verità: tra campionato

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Juventus, doppio obiettivo per Allegri: Coppa Italia e secondo posto in campionatoIl tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha cinquanta giorni per convincere i dirigenti circa il proprio futuro. Gli obiettivi sono chiari, il secondo posto in campionato ma anche la semifinal

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Juventus, Allegri si gioca tutto in 50 giorni: volata Champions e semifinali di Coppa ItaliaSecondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport per Massimiliano Allegri saranno decisivi i prossimi cinquanta giorni. Volata Champions e semifinali di Coppa Italia: dall’Atalanta (domani) alla fine d

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Juventus-Lazio 2-0: Chiesa-Vlahovic, Allegri ipoteca la finale di Coppa ItaliaDue fiammate nella ripresa, una difesa tornata insuperabile, l'ingresso di Yildiz nel finale che fa sognare: è festa bianconera allo Stadium, il 23 aprile all'Olimpico il ritorno

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Coppa Italia, c'è Juventus-Lazio. Allegri rischiaAll'Allianz Stadium (diretta su Canale 5) la prima semifinale. Ritorno in programma all'Olimpico il 23 aprile. Per l'allenatore bianconero un risultato positivo potrebbe essere un salvagente per una stagione deludente

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Juventus, Massimiliano Allegri ha già fallito: la Coppa Italia non bastaMassimiliano Allegri ha fallito anche se porterà la Juventus in Champions e alla vittoria della Coppa Italia, come richiesto dalla societ&agr...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »