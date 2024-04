La Juventus batte la Lazio e si avvicina alla finale di coppa Italia

La Juventus batte la Lazio con le reti dei calciatori più attesi: Chiesa e Vlahovic spingono i bianconeri verso la finale di coppa Italia. La semifinale di andata di coppa Italia premia i bianconeri, autori di una buona prestazione fin dalle prime battute di gioco.

Non per niente all’undicesimo l’arbitro Massa assegna un calcio di rigore alla formazione di Allegri per un fallo su: proprio una posizione di fuorigioco del’esterno juventino spinge il direttore di gara a revocare il penalty tra le proteste bianconere. Il primo tempo fila via con l’infortunio di Zaccagni, costretto ad uscire, e la traversa di Luis Alberto a far tremare lo stadium. Nella ripresa Tudor manda in campo Casale per Patric, ma la sostituzione non si rivelerà fortunata visto che il difensore è protagonista in negativo del match

Diretta Juventus-Lazio del 2024-04-02 - 20:00:00 Coppa Italia 2023/2024Dopo la sconfitta nella gara di campionato, Allegri schiera la formazione tipo con Perin in porta al posto di Szczesny. Nella difesa a tre trovano posto Gatti, Bremer e Danilo, sulle corsie esterne ci sono Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo McKennie e Rabiot agiranno ai lati di Locatelli. Davanti spazio al duo Vlahovic-Chiesa.

